Dezastru în Italia – morți și dispăruți Este dezastru pe Insula italiana Ischia. Dupa ploi torențiale pe parcursul carora au cazut in timp scurt peste 120 de litri de apa pe metru patrat, o masiva și mortala alunecare de teren s-a produs in stațiunea Casamicciola. Cel puțin opt oameni au murit și multi alții sunt dați disparuți. Salvatorii au vazut in zori, la lumina lanternelor, un barbat cufundat in casa pana la gat in valul de noroi și resturi. Au reușit sa-l scoata de acolo și este teafar. La fel cum s-a mai intamplat in 2009, la Casamicciola, pe insula Ischia, o uriașa masa de apa și noroi s-a revarsat de pe un versant spre țarm,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

