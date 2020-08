Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat sambata 1.071 noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore. Este prima data dupa jumatatea lunii mai cand numarul noilor cazuri zilnice depaseste 1.000 in aceasta tara, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 12 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 12 cazuri de infectare cu COVID-19. Unul dintre aceste cazuri este atribuit orașului Cugir. Cele 12 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați:…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 4 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 10 cazuri de infectare cu COVID-19. Unul dintre aceste cazuri este atribuit orașului Cugir. Cele 10 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu Covid-19 provin din urmatoarele localitați:…

- Romania, care avea o situatie buna acum doua-trei luni, are in prezent de 10 ori mai multe cazuri decat Italia, raportat la populatie. Cifrele ingrijoratoare și au drept consecința decizia autoritaților italiene de a impune carantina obligatorie romanilor care intra in țara lor.

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca Italia a impus carantinarea romanilor pentru ca a reusit un lucru extraordinar, sa aiba un indicator de incidenta cumulata de 5, desi la inceputul pandemiei situatia era extrem de grava acolo. In schimb, Romania,…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 24 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 10 cazuri de infectare cu COVID-19. Unu dintre aceste cazuri este atribuit comunei Cenade. Cele 10 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați:…

- India a depasit Italia si a urcat pe locul al saselea in clasamentul celor mai afectate tari din lume de noul coronavirus, dupa ce a raportat sambata un numar record de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, informeaza Agerpres , cu referire la DPA.

- In ultimele 24 de ore, SUA a inregistrat 774 de noi decese din cauza Covid-19, ceea ce duce numarul total al persoanelor care au murit dupa ce au fost infectate cu noul coronavirus la 100.579. La nivel de state, cele mai multe cazuri si decese sunt in New York. 29.450 de persoane au murit in acest stat…