- ONG-ul spaniol Proactiva Open Arms, care desfasoara pe Marea Mediterana operatiuni de salvare a migrantilor ce debarca apoi in Europa, a inaintat sambata plangere penala impotriva comandantului unei nave comerciale si garzii de coasta libiene, formuland acuzatia de omor prin imprudenta in urma naufragiului…

- Bucurestenii trebuie sa mearga la mall daca au nevoie de pasaport. De astazi, functioneaza doar doua locatii unde locuitorii din Capitala si din Ilfov pot depune cereri pentru documente de calatorie, ambele in incinta unor malluri. Ministerul de Interne a incercat sa rezolve problema aglomeratiei de…

- Ziua Frantei a fost sarbatorita cu fast, sambata, la Ambasada din Bucuresti, unde au participat fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, fostul premier Adrian Nastase, fostul ministru de Externe Mircea Geoana, liderul PNL, dar si mai multi ambasadori. (Cele mai bune…

- Cum toata tara se afla sub incidenta unor avertizari COD PORTOCALIU si GALBEN de ploi, noul val de precipitatii a provocat inundatii in mai multe judete. Din datele anuntate luni dinspre Ministerul de Interne, efecte ale hidrometeorologice s-au constatat in 38 de localitati din 19 judete, intre ele…

- Catalin Ionita nu va mai fi seful Politiei Romane. Prerogativele functiei pe care Ionita le indeplinise incepand din ianuarie acest an urmeaza sa fie preluate de catre chestorul general de politie Ioan Buda, fostul sef al Politiei de Frontiera. Schimbarea de la varful Politiei Romane s-a facut la cererea…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a avertizat - intr-un interviu acordat joi canalului de televiziune italian Rai 3 - ca va ridica protectia de care beneficiaza din partea politiei scriitorul Roberto...

- Cod Rosu de inundatii si viituri in Caras-Severin, pana la 24.00 Foto: Arhiva O avertizare Cod Rosu de inundatii locale si viituri rapide este în vigoare pâna la ora 24:00, în judetul Caras-Severin, pe afluentii râurilor Timis, Bistra, Poganis si Tau. Cod Rosu…

- Ministerul francez de Interne a dispus, marti, interzicerea transmiterii pe ecrane mari, în zone publice, a meciurilor de la Campionatul mondial de fotbal programat în Rusia, de teama riscurilor teroriste.