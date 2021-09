Dezastru în Franța VIDEO Dezastru in Franța, unde a plouat in cateva ore cat in o toamna. Inundații puternice in departamentul Gard, din sudul Franței, in urma unor ploi puternice Cateva cladiri s-au prabușit parțial și mai multe persoane au fost ranite, in urma unui adevarat potop in sudul Franței. In cateva ore a plouat cat in doua – trei luni și a urmat dezastrul. Prizonierii apelor folosesc excavatoare pe post de autobuze Pe anumite porțiuni de pe autostrada Nimes – Montpellier mașinile nu au mai putut inainta, pentru ca nivelul apei a trecut de un metru. 23 de oameni au fost salvați din mașinile scufundate aproape… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

