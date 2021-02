Stiri pe aceeasi tema

- Cei care calatoresc in Suedia vor prezenta un test negativ de coronavirus realizat cu cel putin 48 de ore inainte, incepand de sambata, a anuntat guvernul miercuri, scrie The Guardian. Miscarea vizeaza ca noile variante ale coronavirusului sa nu mai fie transmisibile, potrivit news.ro.…

- Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 135.910, dupa ce luni, 21 decembrie, au fost inregistrate 703 de cazuri, in urma procesarii a 1.425 de probe. Pe parcursul zilei de astazi, 26 pacienti au fost rapusi de noul coronavirus, printre care trei medici.

- Numarul infecțiilor confirmate și raportate vineri a fost de 1.588, aproape de patru ori peste media intregii luni iunie, care este de 430, potrivit Reuters. Trendul ascendent era oarecum previzibil, in condițiile in care media ultimelor 7 zile a fost de 498 de cazuri de noi.Și numarul deceselor raportate…

- Suedia a inregistrat un record de 7.240 infecții noi cu Sars Cov 2 in ultimele 24 de ore și 66 de decese. Franța amana Black Friday, iar Statele Unite raporteaza 192.805 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore.

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București este 5.54. In ultimele 24 de ore, in Capitala s-au inregistrat 1003 cazuri noi de Covid-19. Citește și: Circulara in Guvern:…

- Astazi, 16 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 76 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, un numar de 3 au fost atribuite orașului Abrud și 1 comunei Roșia Montana. Localitațile din care provin cele…

- Pandemia de coronavirus a atins, vineri, un nou record zilnic al deceselor și al infecțiilor in toata lumea, potrivit datelor centralizate de Johns Hopkins University, noteaza HotNews.ro.Astfel, in ultimele 24 de ore au fost raportați in intreaga lume 11.617 de pacienți morți cu Covid-19. Noul nivel…

- Peste 12 milioane de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 300.000 de decese, au fost inregistrate oficial in Europa, potrivit unui bilant realizat AFP pe baza datelor furnizate de autoritatile sanitare, vineri, la ora 16:00 GMT, noteaza agerpres. Cele 52 de tari din regiune constituie zona cea…