DEZASTRU în economie. Decizia asta lasă pe drumuri 153 de angajați! Tereos, firma franceza producatoare de zahar și etanol, a ajuns la un acord cu cooperativa agricola Axereal, careia ii va vinde participația in afacerile cu malț, iar acum se consulta cu sindicatele pe tema unui plan care vizeaza inchiderea afacerilor sale cu zahar din Romania. Din nefericire, plecarea celor de la Tereos este sinonima cu […] The post DEZASTRU in economie. Decizia asta lasa pe drumuri 153 de angajați! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Tereos, al doilea cel mai mare producator de zahar din lume, vrea sa inchida fabrica de la Luduș, in care lucreaza 153 de persoane. In Romania, Tereos a avut ultimul an profitabil in 2013, de atunci, a inregistrat pierderi intre 4 și 27 de milioane de lei, potivit Profit.ro. „De cand Tereos…

- Producatorul francez de zahar Tereos a incheiat un acord cu cooperativa agricola Axereal pentru vanzarea participatiei sale la afacerea lor de malt si este in consultari cu sindicatele privind un plan ce vizeaza inchiderea activitatilor din domeniul zaharului din Romania, se arata intr-un document…

