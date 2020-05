Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia a devenit, vineri, a cincea tara care inregistreaza cele mai multe decese din cauza coronavirusului, 27.878 de victime, potrivit Ministerului Sanatatii, devansand Spania, scrie AFP, conform news.ro.Statul sud-american a raportat 1.124 de morti in ultimele 24 de ore si un numar record…

- Potrivit universitatii americane, pana in prezent au fost raportate 4.999.981 de contaminari si 328.169 de decese. Expertii in sanatate sustin ca numarul de cazuri este semnificativ mai mare, avand in vedere testarile efectuate si intarzierea raportarilor. Acest lucru, spun ei, se aplica si…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Un numar total de 270.927 de decese au fost inregistrate la nivel mondial (la 3.877.772 de cazuri), intre care 153.367 in Europa (la 1.678.495 cazuri), cel mai afectat continent. Statele Unite ale Americii au inregistrat cele mai multe decese (75.781), fiind urmate de Regatul Unit (31.241), Italia (30.201),…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT. Un numar total de 230.309 de decese au fost inregistrate la…

- COVID-19 a infectat peste 2,3 milioane de oameni din toata lumea, in cele patru luni de cand China a anunțat primele cazuri. Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depașit 160.000, relateaza CNN. Cele mai afectate țari raman in continuare Statele Unite, Spania și Italia. Statele Unite inregistreaza…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 140.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape doua treimi in Europa, de la aparitia sa in China in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi, la ora 18:00 GMT. In total, 140.902 decese au fost inregistrate la nivel mondial…

- La nivel mondial, peste 1,6 milioane de persoane au fost infectate, iar numarul deceselor se apropie de 96 de mii. Cele mai afectate țari sunt: SUA, Spania, Italia, Germania și Franța. Italia inregistreaza cei mai mulți morți din cauza Covid-19, peste 18 mii de victime. A doua cea mai afectata țara…