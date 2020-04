Agricultorii romani sunt afectați de seceta si au nevoie de o decizie politica pentru a nu ajunge la faliment. Potrivit datelor prezentate de ministrul Agriculturii , Adrian Oros , nu mai puțin de 3 milioane hectare de culturi ar fi compromise. „Din pacate, peste consecințele pandemiei se suprapune și o seceta extrema și puternica in Dobrogea și Moldova. Foarte multe dintre culturile insamanțate in toamna – trei milioane de hectare de grau, orz, orzoaica, rapița, sunt compromise in diferite grade. Ne vom gandi la masurile de despagubire și de compensare a pierderilor fermierilor„, a spus Oros.…