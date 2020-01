Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de la Fondul Monetar International va veni in Romania in ianuarie, va evalua modul de colectare, Codul fiscal si ne va da solutii, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24. "Eu o sa am o echipa de la FMI care vine in Romania in ianuarie sa se uite la…

- "Am anuntat cateva masuri: eliminarea taxei bancare, eliminarea acelor conditii pentru administratorii Pilonului II de pensii. In ceea ce priveste taxa pe energie, acolo se lucreaza intr-un sistem gradual, ramane insa salariul minim in constructii. Acolo am spus la inceput ca nu ne putem sa ne atingem,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii cere premierului Ludovic Orban sa il revoce din functie pe ministrul Finantelor, Florin Citu, dupa ce motiunea depusa de social-democrati impotriva acestuia a fost adoptata de Senat. ''Citu - demisia! In Senat, a trecut astazi motiunea simpla…

- Aceasta informație vine la scurt timp dupa ce ministrul Finanțelor, Florin Cîtu, a spus într-un interviu dat Bloomberg, ca „avem o rezerva de dimensiune adecvata. Daca va fi nevoie vom interveni pe piata si o vom utiliza". Ceea ce confirma situația grea prin care trece leul,…

- Noul ministru al Finanțelor aduce vești extrem de proaste legate de deficitul bugetar: Florin Cîțu urmeaza sa anunțe într-o conferința de presa ca deficitul sare cu mult peste limita de 3 procente asumata de România la nivel european.

- Vești proaste pentru romani! La scurt timp dupa ce ministrul Eugen Teodorovici din partea PSD a fost inlocuit in funcție de Florin Cițu din partea PNL, un anunț ingrijorator a fost facut despre bugetul Romaniei.

- 1⃣ Noul ministru al Economiei vrea eliminarea imediata a subvențiilor pentru gaz și electricitate. Eliminarea subvențiilor acum, in pragul iernii, va fi catastrofala pentru mulți romani. Ne spun ca acestea vor fi dirijate “catre familiile vulnerabile”, dar nu s-a prezentat niciun criteriu pentru aceasta…

- Noul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, spune ca NU este convins ca România va reuși sa se încadreze în ținta de deficit de 3%, deși susține ca acest lucru se afla pe lista cu prioritați zero ale guvernului.