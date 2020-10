Operatorii din aviație se confrunta cu o situație fara precedent, dupa ce au inregistrat luna trecuta mai puțin de o treime din numarul de zboruri din octombrie 2019. Conform unei situații prezentate, miercuri, de comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean , numarul de zboruri din Uniunea Europeana inregistrat in luna octombrie a scazut cu 70% fata de perioada similara din 2019. „In intreg sectorul de transporturi, dar in special in cel legat de aviatie, pierderile sunt enorme. Noi am pus la dispozitie masuri de natura economica pentru ca statele membre sa ajute aeroporturile si companiile…