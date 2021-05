Stiri pe aceeasi tema

- Sute de litri de sange provenind de la un abator din comuna argeseana Bascov s-au scurs printr-un canal direct in raul Arges. Imaginile au fost facute publice de catre un consilier local din comuna, iar Garda de Mediu Arges a inceput un control.

- Imagini cu rauri de sange au fost surprinse din nou in Bascov, asta dupa ce la inceputul acestui an, fostul prefect, actualul subprefect, Emanuel Soare, a anunțat reprezentanții Garzii de Mediu Argeș pentru o problema similara. Atunci aceștia au efectuat un control la societatea in cauza iar carmangeria…

- Garda de Mediu Dolj a semnalat, sambata, un incident de mediu pe Lacul Cornu, unde a fost gasiti mii de pesti morti. S-au prelevat probe din apa, iar reprezentantul firmei care administreaza lacul a fost invitat la sediul institutiei pentru clarificari. ”In data de 08.05.2021, in jurul orei…

- Intreruperea aprovizionarii cu apa este o veche tactica de asediu, folosita de la inceputurile istoriei. Din anul 2014, Crimeea este un teritoriu disputat intre Ucraina și Rusia, precum și scena unui conflict politico-militar aflat inca in derulare. Conform unor rapoarte bazate pe surse militare, care…

- Maramureșul are o problema clara cu deșeurile. Dovada stau numeroasele sesizari din online care exista, in urma carora Garda de Mediu Maramureș face controale și gasește vinovații. Marcela Chindriș,. comisar=șef al Garzii de Mediu din județ spune ca reclamații scrise la nivel de instituție nu sunt facute…

- De aproape doua saptamanii, mii de PET-uri plutesc pe lacul de acumulare Satic din comuna argeseana Rucar. Iar pana acum nici Directia Apelor Arges Vedea si nici Garda de Mediu Arges nu au luat vreo masura legat de acest dezastru ecologic.

- “In ultima perioada, cetațenii din Pitesti, in special din cartierele Craiovei și Prundu, precum și locuitorii comunei Bradu au reclamat emanarea unor mirosuri persistente in zona și care le creeaza un disconfort major. Avand in vedere informațiile și sesizarile repetate ale acestora la organele abilitate,…

- Dezastru ecologic in Dobrogea. Sute de pet-uri zac aruncate intr-o arie protejata din județul Constanța. Anul trecut, Garda de Mediu din Constanța a facut doua controale in zona și a dat și o amenda de 15.000 de lei, dar deșeurile tot nu au disparut.