Dezastru ecologic la CLUJ, pe Lacul Someșul Cald. SUTE de CAUCIUCURI pe post de zid! - VIDEO Lacul Someșul Cald este o atracție turistica importanta a județului Cluj și un loc de evadare, macar pentru o zi, în natura, pentru clujeni. A fost și unul dintre locurile unde clujenii au putut sa se relaxeze în perioada starii de alerta.

Din pacate, nu toata lumea apreciaza importanța lacului. Din filmarea realizata de un clujean se poate vedea ca cineva a construit un zid din cauciucuri chiar pe malul lacului. Lacul Someșul Cald face parte din salba de amenajari hidroenergetice de pe valea Someșului Cald, urmând celor din amonte: Fântânele… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

