Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliștii primei reprezentative au inceput in forța 2021 și trag tare pentru a fi la capacitate maxima in martie, atunci cand este programata ”dubla” cu Kosovo, din campania de calificare la Euro 2022. Dupa un insucces in Suedia, dar o victorie mare acasa cu Muntenegru, elevii lui Rareș Fortuneanu…

- Aproape 100 de balene-pilot si delfini au murit dupa ce au esuat in Insulele Chatham, in sudul Noii Zeelande, au anuntat miercuri autoritatile pentru conservarea biodiversitatii, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Romania a intrat complet nepregatita intr-o criza sanitara fara precedent. Partidul Social Democrat este principalul vinovat pentru acest dezastru și acest lucru trebuie afirmat clar și raspicat, a spus președintele Klaus Iohannis, marți, la Palatul Cotroceni. „(…) Sa nu uitam niciun moment ca, la…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania a intrat complet nepregatita in criza sanitara si a afirmat ca PSD este principalul vinovat pentru acest dezastru. "Sa nu uitam niciun moment ca la trei decenii de la Revolutia din 1989 Romania a intrat complet nepregatita…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut o noua declarație de presa la Palatul Cotroceni. Șeful statului a avut, in aceasta seara, o intalnire cu Ludovic Orban și alți lideri liberali la Vila...

- Iohannis a anunțat luni, dupa o intalnire cu ministrii Apararii, Internelor si Sanatatii, cu tema „Campania de vaccinare anti-COVID-19, problema de securitate nationala”, ca strategia de vaccinare anti-COVID va fi supusa aprobarii intr-o sedinta CSAT pe care o va convoca in perioada urmatoare A trecut…

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: „Romania a intrat complet nepregatita intr-o criza sanitara fara precedent. PSD e principalul vinovat pentru acest dezastru” Președintele Romaniei, Klaus Iohannis susține marți, 24 noiembrie, de la ora 19.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. „A trecut…

- Intinderea de apa era casa pentru mai bine de 30 de specii de pasari protejate in Europa. Acum zona e pustie, iar lacul, care era plin de peste pana mai ieri, s-a transformat intr-un teren deșertic.