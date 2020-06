Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia este vorba despre un dezastru ecologic. Se pare ca ministrul a gasit o rampa unde au fost aruncate de-a lungul anilor zeci de tone de deșeuri industriale, menajere și chiar periculoase. In opinia ministrului, mormanele de deșeuri sunt „adevarate focare de poluare” „Chiar in Portul…

- Dezastru ecologic in Portul Constanța. Secretarul de stat in Ministerul Mediului, Mircea Fechet, spune ca a gasit in Portul Constanța o rampa unde au fost aruncate de-a lungul anilor zeci de tone de deșeuri industriale, menajere și chiar periculoase.

- O noua platforma destinata depozitarii gunoiului de grajd a fost inaugurata in comuna Vitomiresti din judetul Olt, dupa o investitie care s-a apropiat de 1,9 milioane de lei (inclusiv TVA), a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe propria pagina de Facebook, potrivit Agerpres.Capacitatea…

- Colectarea selectiva a deseurilor nu va fi afectata de criza coronavirusului, a declarat, vineri, secretarul de stat din Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, in cadrul unei dezbateri despre colectarea separata a deseurilor in timpul pandemiei, organizata de Pria Events. "As vrea…

- Aproape 16 milioane de puieti forestieri au fost plantati in Romania, pe durata starii de urgenta, incepand din data de 16 martie si pana in prezent, arata datele Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), publicate pe propria pagina de Facebook, informeaza Agerpres.Conform ministerului de resort,…

- Inspectorii din domeniul gospodaririi apelor din cadrul Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Prut-Barlad si de la Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Galati au intocmit o plangere penala si au aplicat o amenda de 80.000 de lei unei societati comerciale care exploata si incarca agregate minerale cu…

- Localitatile din Romania vor putea inlocui corpurile de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu cele bazate pe tehnologia LED, prin intermediul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, al carui buget…

- Inspectorii de mediu au efectuat o serie de controale la depozitele de deseuri din Bucuresti, Iridex si Ecosud, iar in urma neconformitatilor constatate s-au luat masuri, majoritatea cu caracter permanent, si s-au dat sanctiuni, a anuntat, miercuri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP),…