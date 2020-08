Stiri pe aceeasi tema

- Șeful guvernului din Mauritius a anunțat ca va incerca sa obțina compensații din partea companiei petroliere care este proprietarul navei eșuate. El a declarat deversarea de petrol drept dezastru național.Autoritațile și localnicii fac eforturi disperate sa scoața tot petrolul ramas in vasul…

- Intr-un moment in care toata lumea vorbește despre uriașa explozie din Beirut, care a spulberat o mare parte din oraș și a ridicat numeroase semne de intrebare, medicul și blogger-ul basarabean Dragoș Galbur amintește, pe Facebook, de Cobasna, aflata in zona separatista transnistreana, unde Rusia deține…

- Profesorul Silviu Gurlui a descoperit un adevarat dezastru ecologic. Mii de pesti morti pluteau pe malul Bahluiului, iar apa era neagra. Mirosul era de nesuportat. Iata ce a scris el pe Facebook! "Apa e neagra. Malurile sunt albe cu pesti morti. Dezastru ecologic. Bahluiul miroase si poarta mai la vale,…

- Oficialii Primariei Bals, judetul Olt, au postat in cursul zilei de luni, 15 iunie, imagini cu operatiunile de curatare a unui baraj aflat pe cursul raului Oltet. Filmele arata o "mare" de deseuri blocate in fata pragului inalt de pe cursul raului. Doua excavatoare imprastie PET-urile si gunoaiele pentru…

- Imaginile care au circulat online arata o situatie ingrozitoare in aprioprierea orasului Norilsk in zona artica a Rusiei, unde a fost introdusa stare de urgența, dupa ce aproape 20.000 de tone de motorina s-au scurs dintr-un rezervor de combustibil.

- La 29 mai, cel putin 20.000 de tone de combustibil s-au deversat accidental intr-un rau si in sol in nordul indepartat al Rusiei, caz care a produs ingrijorare in randul ecologistilor si al localnicilor. Potrivit agentiei de stat ruse pentru protectia mediului, 15.000 de tone de produse petroliere s-au…

- In Timișoara nu se va renunța la mașini pentru biciclete. Primaria nu vrea sub nicio forma sa taie din benzile de circulație pentru a amenaja piste de biciclete, chiar și temporare, așa cum se intampla in marile orașe europene. Edilul-șef crede ca s-ar ajunge la proteste și la... poluare.

- Primarul Timisoarei refuza categoric propunerea ca o parte din carosabilul destinat masinilor sa fie transformat in pista de biciclete. Nicolae Robu sustine ca o astfel de initiativa ar aduce chiar efectul invers dorit, adica ambuteiaje si prin urmare poluare cu dioxid de azot, capitol la care orasul…