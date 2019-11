Exploatarilepentru obținerea uleiului de palmier determina un dezastru ecologicin Indonezia, Malaezia și Singapore. In goana pentru profit,producatorii dau foc junglei, iar in incendii mor mii de animale șiplante. Mai mult, peste 900.000 de oameni au avut nevoie de ajutormedical din cauza intoxicațiilor cu fum. In Borneo, provocarea de incendii reprezinta o metoda, pe cat de ilegala, pe atat de rapida, de „curațare” a junglei pentru a face loc plantațiilor de palmieri. Zone intregi sunt defrișate ca urmare a creșterii cerinței de ulei de palmier, intalnit in, practic, jumatate din produsele aflate…