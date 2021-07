Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul ecologic din Sri Lanka este cel mai grav din istorie, susțin experții din domeniul mediului, dupa ce o nava de marfa care transporta substanțe chimice a luat foc in largul coastei Sri Lanka și s-a scufundat in luna iunie. Pana acum, aproape 200 de țestoaze și zeci de delfini au murit din cauza…

- Varianta Delta a coronavirusului se raspandește rapid in lume, lucru care ingrijoreaza autoritațile sanitare. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca vaccinul singur nu va opri transmiterea noii variante. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut persoanelor complet vaccinate sa poarte in continuare…

- Marina din Sri Lanka a fost mobilizata vineri pentru curatarea unei plaje de pe insula poluata cu tone de pelete de plastic provenind de pe un cargou cuprins de flacari de noua zile in largul capitalei Colombo, in pofida demersurilor de salvare a ambarcatiunii si de evitare a producerii unei maree negre,…

- India a inregistrat, joi, un nou record al cazurilor de contaminari cu Covid-19. A fost raportat cel mai mare numar de cazuri zilnice de imbolnaviri. De asemenea, a fost atins un nou varf al deceselor asociate Covid-19. Potrivit The Guardian, India se confrunta in continuare cu un deficit de paturi…

- Egiptul va comanda suplimentar 30 de avioane de lupta Rafale Frantei, a indicat luni pentru AFP o sursa apropiata dosarului, confirmand partial informatii dezvaluite de ziarul de investigatie online Disclose. Important client al industriei franceze de armament, Egiptul a fost prima tara straina care…

- Autoritațile din Australia au anunțat ca cetațenii australieni care vor incerca sa revina in țara din India, țara devastata de pandemia de COVID-19, risca amenzi uriașe sau chiar pedepse cu inchisoarea. Masura este valabila și pentru alte state cu situații epidemiologice periculoase și prevede amenzi…

- Libertatea de cult este amenintata in una din trei tari la nivel mondial, din cauza incalcarilor care au crescut brusc in ultimii doi ani, a declarat organizatia catolica Aid to the Church in Need (AED) intr-un raport publicat marti, relateaza AFP. „In urma cu doi ani, libertatea religioasa a fost incalcata…