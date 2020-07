DEZASTRU după pandemie: prețurile la alimente au SĂLTAT la nivel mondial Urmarile pandemiei nu se lasa așteptate. Prețurile la alimente au crescut dupa epidemia de coronavirus. Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in luna iunie, aceasta fiind prima crestere inregistrata in acest an, fenomen care marcheaza o revenire dupa scaderile puternice provocate de pandemia de coronavirus, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters, conform Agerpres. Citește și: Nebunie TOTALA la vamile din Romania: Aproape 90.000 de oameni au trecut granițele, DOAR 28 au fost refuzați FAO… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifre de ultima ora privind evoluția epidemiei de coronavirus la nivel mondial. 24.291 de cazuri de infectie cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) erau confirmate in Romania pana la data de 22 iunie 2020, cu 246 mai multe decat in 21 iunie. Numarul deceselor a ajuns la 1.523, cu 11 mai mult decat in ziua…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus la nivel mondial a atins pragul de 8 milioane, in conditiile in care infectiile cresc in America Latina, iar Statele Unite si China se confrunta cu aparitia unor noi focare, scrie Reuters.Citește și: Actrița Carmen Tanase: Lucrurile sunt foarte…

- Efectele pandemiei de coronavirus s-au facut, in sfarsit, simtite si pe piata imobiliara. Preturile locuintelor scoase la vanzare a scazut, pe ansamblu la nivel national, cu 1,4%, in timp ce pentru Timis scaderea a fost de 1,1% in mai. In contextul situației create de raspandirea COVID-19, luna mai…

- In vreme ce in Romania prețurile cresc de fiecare sarbatoare, cand apar produse de sezon sau cand se scumpesc carburanții, in alte țari acestea scad. E și situația din timpul pandemiei, cand prețurile alimentelor au scazut. Firește, nu in Romania. Indicele global al preturilor la produsele alimentare…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in aprilie, pentru a treia luna consecutiv, afectat de impactul economic si logistic al pandemiei de coronavirus, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters.FAO publica…

- Preturile mondiale la alimente au scazut in aprilie, pentru a treia luna, ca urmare a pandemiei cu coronavirus. Pretul zaharului, la cel mai redus nivel din ultimii 13 ani Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in aprilie, pentru a treia luna consecutiv, afectat de impactul economic…

- Numarul de imbolnaviri cu noul virus COVID-19 a trecut de 2 milioane la nivel mondial. Conform siteului worldometers, pana in acest moment s-au inregistrat 2.024.675 cazuri de persoane depistate pozitiv cu noul coronavirus. Cele mai multe dintre acestea provin din Statele Unite ale Americii (615.406).…

- Bilantul mondial al pandemiei noului coronavirus a depasit un milion de contaminari si 53.000 de morti, potrivit unei numaratori realizata vineri, la ora 2.00 GMT (5.00, ora Romaniei) de catre Reuters, scrie...