Dezastru după inundații în mai multe județe. Un bărbat luat de viitură a murit Vremea rea a facut prapad in mai multe județe din țara. Zeci de oameni au avut nevoie de ajutorul pompierilor dupa ce casele le-au fost inundate. Mai multe drumuri au fost blocate de aluviuni aduse de ape și copaci doborați de furtuna. Un barbat surprins de viitura in județul Arad a fost gasit mort la

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarea de vreme rea vizeaza aproape toata țara. Sud-estul, centrul și nordul țarii sunt sub cod portocaliu pana maine dimineața, iar cantitațile de apa pot depași chiar și 60 de litri pe metrul patrat. Vremea rea a facut deja prapad in mai multe județe din țara. Zeci de oameni au avut nevoie de…

- Un turist strain care a ramas blocat, sambata seara, din cauza unei viituri, in Muntii Baiului, a fost recuperat de catre salvatorii montani din Prahova. Potrivit Salvamont Prahova, barbatul a ramas blocat intr-o zona periculoasa, cu panta accentuata si grohotis, in zona cunoscuta sub denumirea Valea…

- Un tanar in varsta de 38 de ani a murit duminica, 11 iunie, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN1, la intrarea in Municipiul Campina, județul Prahova. In vehicul se afla doar șoferul, iar la sosirea echipajelor, acesta era incarcerat și in stare de inconștiența. Dupa ce a fost scos dintre fiare, medicul…

- Un barbat a murit și o femeie a fost grav ranita, marți dimineața, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost izbit de un tren, la o trecere cu cale ferata din județul Harghita. Un accident grav s-a produs in localitatea Racu, din județul Harghita, cand un autoturism care traversa o cale ferata…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod rosu de inundatii care vizeaza bazinul hidrografic Barzava, in judetul Timis. Potrivit INGHA, miercuri, de la ora 08.00 pana la 14.00, este cod rosu de inundatii in bazinul hidrografic Barzava, sector aferent S.H. Gataia (sector indiguit), judetul Timis.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INGHA) a emis, duminica, doua avertizari care vizeaza scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, cu posibile depasiri ale cotelor…

- Vremea capricioasa face prapad in județul Valcea: pietre care cad de pe versanți, pe Valea Oltului, mașini luate de ape. Furia naturii se dezlanțuie. Pompierii din Valcea au scos din paraul Pesceana un autoturism Dacia 1310. Mașina a ramas blocata in municipiul Dragașani dupa ce șoferul a incercat…