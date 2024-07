Stiri pe aceeasi tema

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a pierdut apelul in procesul cu First Bank, aceasta fiind prima decizie definitiva din cele 19 dosare care vizeaza amenzile acordate bancilor pentru ca ar fi inselat clientii prin calcularea ratelor in anuitati. Pe fond a mai venit o decizie…

- Lovitura pentru Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Instituția a pierdut definitiv primul proces dintre cele 19 pe care le are cu bancile din Romania, dupa ce a amendat instituțiile financiare pentru ca ar fi inșelat clienții prin calcularea ratelor la credite. Conform Profit.ro,…

- Serviciile de informații din Romania au extins semnificativ influența lor economica in diverse domenii, printre care agricultura, construcții, IT și servicii petroliere. Aceasta influența a fost adesea facilitata prin intermediul firmelor protejate și prin accesul privilegiat la informații strategice.…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat controale la sute de operatori economici care comercializeaza produse textile in intreaga țara, pentru a verifica conformitatea modului de comercializare, denumirea, marcarea și etichetarea acestor produse. In total, au fost verificate…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vine in intampinarea dorinței cumparatorilor de a achiziționa jucarii, cu mult mai multe decat de obicei, in contextul apropiatei sarbatori a Zilei Internaționale a Copilului. Cu acest prilej, pentru ca cei mici sa se bucure cu adevarat de…

- Marți, 21 mai, senatorii din Comisia de Buget sunt puși sa decida asupra unui proiect de lege controversat care ar putea schimba semnificativ modul in care bancile din Romania sunt supravegheate și reglementate. Proiectul, care prevede transferul atribuțiilor de protecție a consumatorilor de servicii…

- Un document al Curții de Conturi arata ca s-au gasit mai multe incalcari ale prevederilor legale la Primaria Breaza, condusa de Bogdan Novac, pana mai ieri șeful USR Prahova. Raportul de audit de conformitate privind „Regularitatea Și corectitudinea plaților pentru cheltuieli de capital efectuate de…