Dezastrele naturale din 2021 i-au costat pe asiguratori 120 de miliarde de dolari 2021 a fost al doilea cel mai costisitor an din istorie pentru companiile de asigurari din intreaga lume, pierderile asigurate de pe urma catastrofelor naturale s-au ridicat anul trecut la aproximativ 120 de miliarde de dolari, fiind depasite doar de pagubele in valoare de 146 miliarde de dolari inregistrate in anul 2017 marcat de uragane devastatoare, a anuntat grupul german de reasigurari Munich Re. Acesta a avertizat totodata ca fenomenele meteo extreme sunt din ce in ce mai probabile ca urmare a schimbarilor climatice, transmite Reuters.Suma anuala calculata de Munich Re, cel mai mare grup… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

