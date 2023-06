Stiri pe aceeasi tema

- ”AON, unul dintre liderii globali ai pietei brokerilor de asigurari, anunta rezultatele studiului global „Vreme, clima si catastrofe” (Weather, Climate and Catastrophe Insight), care masoara modul in care aceste elemente s-au schimbat si au influentat societatea, economia si sistemul de asigurari.…

- Studiu AON Romania, pe locul doi in Europa, dupa Spania, in ceea ce privește incendiile de padure AON, unul dintre liderii globali ai pieței brokerilor de asigurari, anunța rezultatele studiului global „Vreme, clima și catastrofe” (Weather, Climate and Catastrophe Insight), care masoara modul in care…

- Pierderile economice globale din 2022 cauzate de dezastre naturale au atins valoarea de 313 miliarde de dolari, cu 4% peste media secolului 21, in timp ce companiile de asigurari au acoperit 132 de miliarde de dolari, arata rezultatele studiului global "Vreme, clima si catastrofe", realizat de unul…

- Ciclonul care a facut prapad in Italia isi continua ravagiile spre sudul si estul Europei. Avertizari de vant, furtuni si inundatii au fost emise in mai multe tari, inclusiv Romania. In Croatia este cod rosu de vant puternic, iar autoritatile au avertizat populatia cu privire la calamitatile din urmatoarele…

- Penuriile la legume continua in Marea Britanie, unde unele supermarketuri sunt acum in criza de ardei dupa un val de frig in Europa care a afectat productia, transmit PA Media si dpa. Vremea neobisnuit de rece in Spania, singura tara de unde supermarketurile britanice se aprovizioneaza cu ardei in lunile…

- Ministrul Proiectelor Europene a anunțat ca dupa ultimele discuții cu Comisia Europeana, s-a stabilit ca Romania poate sa piarda pana la 1,4 miliarde de euro in cazul in care nu face reforma pensiilor speciale. Marcel Boloș a susținut ca in toate calculele, se are in vedere și riscul de „depopulare”…

- Comisiile reunite pentru Aparare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cererea Ministerului Apararii Naționale de incepere a cinci programe de inzestrare militara, in valoare totala de circa 10 miliarde de dolari (7,1 miliarde euro și 2,5 miliarde dolari). Potrivit unui document al Birourilor Permanente…

- Romania are aproape 91.500 de milionari in dolari, adica persoane a caror avere depaseste pragul de un milion de dolari. Dintre acestia, doar 2% sunt considerati foarte bogati, cu averi de peste 30 milioane dolari fiecare. Mai exact, Romania are 1.828 de oameni „superbogati”, cei mai multi din regiune,…