Dezastrele meteorologice au provocat peste 2 milioane de morţi în ultimii 50 de ani (OMM) Numarul dezastrelor, precum inundatii si valuri de canicula, determinate de schimbarile climatice, a crescut de cinci ori in ultimii 50 de ani, provocand moartea a peste 2 milioane de persoane si pagube totale de 3,64 trilioane de dolari, a anuntat miercuri o agentie specializata a ONU, citata de Reuters.



Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) noteaza ca raportul sau reprezinta cea mai cuprinzatoare analiza realizata pana in prezent cu privire la mortalitatea si pierderile economice cauzate de vreme, apa si extreme climatice.



Acesta analizeaza aproximativ 11.000 de dezastre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

