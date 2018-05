Stiri pe aceeasi tema

- Eurovision 2018 Romania – Astazi intram in competitie, in cea de-a doua semifinala, cu foarte multe emotii si destul de putine sanse de calificare, insa speranta noastra e alaturi de trupa The Humans care ne va reprezenta cu piesa Goodbye.

- Reprezentantii Romaniei urca pe scena Eurovision Reprezentantii României, formatia "The Humans", urca astazi, pe scena Eurovision. De la Lisabona, transmite Bogdan Crutescu. Pe scena Altice Arena din Lisabona, pe care au cântat printre altii Andrea Bocelli,…

- Romania reprezentata de The Humans cu piesa "Goodbye" va urca pe scena joi, 10 mai, intrand in prima parte a show-ului. Dan Bittman a tinut sa isi exprime sustinerea fata de echipa romaniei printr-un videoclip postat pe un cont de socializare.

- Cristina Caramarcu, solista trupei The Humans, care reprezinta Romania la Eurovision 2018, a fost ceruta in casatorie la ceremonia de deschidere a evenimentului, ce a avut loc duminica seara, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- The Humans au castigat, aseara, finala selectiei nationale Eurovision 2018, dupa votul telespectatorilor, cu piesa “Goodbye”, si vor reprezenta Romania la competitia cantecului european care va avea loc la Lisabona. “Multumim din suflet. Celor care ne-au votat si celor care ...