Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat sambata ca intrerupe testele clinice cu hidroxiclorochina și pe cele cu combinatia Lopinavir - Ritonavir pentru pacientii COVID-19 spitalizati. Tratamentele nu au indicat pana in prezent o reducere a mortalitatii in cazul bolnavilor infectati cu noul coronavirus,…

- 17 potentiale vaccinuri impotriva noului coronavirus se afla in prezent in etapa testelor clinice pe oameni, a precizat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Cel mai avansat vaccin impotriva COVID-19 este in Marea Britanie.

- Cateva alimente ar putea proteja oamenii impotriva noului coronavirus, deoarece conțin vitamina K – una ce le lipsea unor pacienți care au murit sau au fost admiși la terapie intensiva, cu COVID-19.

- Inaltul Consiliu francez pentru Sanatate Publica (HCSP) si Agentia franceza a medicamentului (ANSM) se pronunta impotriva folosirii hidroxiclorochinei impotriva covid-19 - atat ca tratament, cat si in studii clinice -, in urma unui studiiu care arata ca este ineficienta si prezinta riscuri, au anuntat…

- Compania farmaceutica germana Biontech a anuntat marti ca se asteapta sa primeasca primele rezultate furnizate de testarea in cadrul unor studii clinice a unor vaccinuri dezvoltate impotriva noului coronavirus la sfarsitul lunii iunie sau la inceputul lunii iulie, informeaza DPA.Studiile clinice…

- Trei dintre voluntarii grupului „Impreuna impotriva Covid19”, care ofera suport chișinauienilor din zona de risc, in parteneriat cu Serviciile de Asistența Sociala din municipiu, au fost diagnosticați cu noul tip de coronavirus, saptamina trecuta. Anunțul a fost facut in cadrul ședinței de astazi a…

- Au inceput primele teste clinice din Europa pe oameni pentru obținerea unui vaccin impotriva Covid+19. Totul se desfașoara la Universitatea Oxford din Marea Britanie. Doi voluntari au fost injectați. Subiectul a fost prezentat de BBC.

- Primele teste clinice ale unui vaccin impotriva noului coronavirus vor fi lansate in Germania de societatea BioNTech, cu sediul in Mainz, in colaborare cu laboratorul american Pfizer, a anunțat miercuri autoritatea federala de reglementare, potrivit AFP.Aceste teste clinice vor fi efectuate intr-o prima…