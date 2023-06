Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care se afla sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor interzise si ca nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul Romaniei a depistata la volan vineri dimineata, pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. ”La data de 23 Iunie a.c., in jurul orei 04:00, politisti din cadrul Directiei…

- Cantareața Theo Rose a nascut astazi, 14 iunie, la prima ora a dimineții, intr-o clinica privata din Capitala, primul ei copil, un baiețel pe nume Sasha Ioan. Theo Rose și Anghel Damian, partenerul ei, sunt extrem de fericiți pentru noua etapa din viața lor. Imediat dupa ce și-a strans bebelușul la…

- Bucurie mare pentru cantareața Theo Rose. Artista a adus pe lume un baiețel. Vedeta a nascut, miercuri, 14 iunie, un baiețel pe nume Sasha Ioan! Dupa o operație de cezariana care a inceput in jurul orei 08:00 dimineața, Theo Rose și-a strans in brațe fiul. A nascut la o clinica privata din București…

- Cristina Cioran face declarații pline de durere dupa moartea bunului ei prieten Stephan Pelger. Vedeta e distrusa și nu-i vine sa creada ca barbatul a decis sa-și curme viața astazi, chiar in propria lui locuința. Prezentatoarea regreta ca nu l-a sunat atunci cand s-au intalnit in trafic!

- Este 1 Iunie, Ziua Internaționala a Copilului, iar cu ocazia acestei zile speciale, Oana Roman a postat un mesaj emoționant pentru fiica ei, Isabela. Vedeta și-a amintit de momentul in care a nascut și a povestit totul pe platformele personale de socializare. Iata ce a pus pentru fiica ei!

- Bella Santiago, cantareața a devenit cunoscuta de toata lumea dupa ce a caștigat X Factor Romania 2018, a trecut printr-un moment marcant in urma cu cațiva ani. La o luna dupa ce a nascut, tatal fiicei sale a plecat la razboi in Afganistan și nu s-a intors nici pana in ziua de azi. Originara din Filipine,…

- Este zi de sarbatoare in familia Cristinei Șișcanu și a lui Madalin Ionescu și asta pentru ca fiica lor iși sarbatorește ziua de naștere. Petra a implinit astazi frumoasa varsta de 6 ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, vedeta și-a adus aminte de momentul in care a nascut. Iata ce a postat…

- Kaley Cuoco, din serialul ”Teoria Big Bang”, are toate motivele sa radieze de fericire! Cunoscuta actrița a nascut. Vedeta a devenit mamica pentru prima oara și se bucura de una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Ce mesaj emoționant a postat pe o rețea de socializare.