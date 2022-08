Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul Ploiești a invins-o pe Rapid, scor 1-0, in runda cu numarul 5 a Ligii 1. Gheorghe Grozav (31 de ani) a decis „Primus Derby”, cu largul concurs al portarului Horațiu Moldovan (24 de ani). Managerul rivalei FCSB, Mihai Stoica, a comentat evoluția rapidiștilor și a remarcat atitudinea ploieștenilor.…

- Petrolul Ploiești joaca acasa cu Rapid in etapa #5 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Scorul a fost deschis in minutul 23 de Gheorghe Grozav, care a beneficiat de eroarea lui Moldovan. +1 FOTO Fotbalistul Petrolului a primit o pasa de la Ivanovski, in marginea careului, i-a intors pe Morais și Sapunaru…

- Dinamo va debuta joi in Liga 2 (cu Progresul Spartac, de la 18:00), iar inainte de meci Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, a luat o masura dura. Dupa amicalul de azi, 2-0 cu CS Tunari (Liga 3), Ovidiu Burca le-a dat liber jucatorilor sai pana duminica, la ora 22:00, urmand ca apoi sa intre in cantonament.…

- Ultimele confruntari ale rundei inaugurale din SuperLiga de fotbal au avut loc luni, 18 iulie: FC Botoșani – Chindia Targoviște 3-2 și Petrolul Ploiești – FC Voluntari 0-1 (FOTO, gol marcat de Daniel Florea din penalty, in minutul 90+2). Va reamintim ca SuperLiga, noua denumire a Ligii I de fotbal –…

- Costel Lazar (60 de ani), președintele clubului Petrolul Ploiești, spune ca obiectivul echipei in acest sezon, primul de la promovarea in Liga 1, este menținerea in eșalonul de elita. Petrolul a reușit o campanie de transferuri interesanta, cu nume precum Gheorghe Grozav, Gabriel Tamaș și, mai nou,…

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele Universitații Craiova, a vorbit despre rezultatul de egalitate dintre olteni și Sepsi, scor 2-2, din prima etapa a Ligii 1. Craiova a condus cu 2-0, dar a fost egalata, iar covasnenii puteau chiar sa caștige pe final, dar Pigliacelli a intervenit decisiv la ocazia…

- Jucatorii formației Șomuz Falticeni s-au reunit in aceasta saptamana la Stadionul „Constantin Jamaischi” pentru a pregati viitorul sezon al Ligii a III-a. Echipa se va antrena pe toata perioada verii la Falticeni, intre 20 și 30 iulie antrenorul Iulian Ionesi programand un stagiu de pregatire centralizata.…

- Duminica de la ora 17 s-a jucat pe Iclod Arena ultimul meci din cadrul campionatului ligii a V-a, zona Gherla, intre echipele Luceafarul Orman și AS Vulturul Țaga. Jucatorii din Orman s-au impus categoric in fața adversarilor, cu 3-0 la pauza și 6-0 la final. Cu aceasta ultima victorie din campionat,…