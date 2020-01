Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor aparute, Harry incearca din rasputeri sa o convinga pe Meghan sa revina la sentimente mai bune, in caz contrar existand riscul de a se ajunge la divorț. „Prințul Harry baga divorț de Meghan Markle va continua sa iși amane intoarcerea in Familia Regala”, este mesajul care a…

- Chiar daca mulți au criticat decizia lor, iata ca Meghan Markle și Prințul Harry nu petrec sarbatorile de iarna cu restul familiei Regale. Este o decizie luata cu ceva timp in urma, vazuta cu ochi critici de catre alți membri ai Familiei Regale sau prieteni. Astfel, ducii de Sussex au decis ca Noul…

- Meghan Markle si Printul Harry, Craciun departe de Regina! Ducele si Ducesa de Sussex isi petrec vacanta de Craciun in Canada. Cuplul nu va sta in sanul Familiei Regale cu ocazia Sarbatorilor de iarna, ci o vor avea alaturi pe Doria, mama lui Meghan Markle. In ultimii doi ani, Printul Harry si Meghan…

- Situația nu este una tocmai roz in Familia Regala a Marii Britanii, pentru ca de curand au ieșit la iveala cateva adevaruri despre ceea ce se petrece, in realitate, cu regalii. Deși sunt in ipostaza de noi parinți, iar aceasta perioada a vieții lor ar trebui sa fie una in care sa predomine armonia,…

- Prințesa Diana ar plange daca ar vedea ce situație de criza s-a nascut la Casa Regala Britanica, dupa ce prințul Harry și prințul William au demonstrat ca se confrunta cu o situație fara precedent! Ce secret ii face pe cei doi frați sa se certe și ce rol are Meghan Markle?