- Simona Halep, locul 20 WTA si favorita 2, a ratat, duminica, accederea in finala turneului de la Birmingham. Halep a fost invinsa de Beatriz Haddad Maia (32 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-4. Sorana Cirstea, numarul 36 mondial si cap de serie 6, a fost invinsa de Shuai Zhang (54 WTA si favorita 8), scor 4-6,…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (36 WTA, favorita 6) a ratat duminica calificarea in finala turneului WTA 250 pe iarba de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a fost invinsa de chinezoaica Zhuai Zhang, scor 6-4, 1-6, 6-7.

- Simona Halep și Sorana Cirstea au fost invinse in semifinalele disputate azi, simultan, la Birmingham, Marea Britanie. Meciul Soranei Cirstea s-a incheiat primul, cu Shuai Zhang (54 WTA si favorita 8) invingand-o pe tenismena noastra in trei seturi, 4-6, 6-1, 6-6 (7-5). Apoi, Halep a fost invinsa de…

- Meciurile celor doua tenismene sunt programate la ora 13.00, noteaza News.ro.Halep, locul 20 WTA si favorita 2, si Sorana Cirstea, numarul 36 mondial si cap de serie 6, vor evolua duminica in semifinalele turneului de la Birmingham, dupa ce meciurile au fost amanate, sambata, din cauza vremii, conform…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) și brazilianca Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 32 WTA) se intalnesc sambata, dupa ora 14:30, in semifinalele turneului de la Birmingham. In prima semifinala, incepand cu ora 13:00, se intalnesc Sorana Cirstea (36 WTA) și chinezoaica Shuai Zhang (54 WTA). Simona Halep…

- Sportiva braziliana Beatriz Haddad Maia, locul 32 WTA, s-a calificat, vineri, in semifialele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham, faza in care o va intalni pe Simona Halep. Haddad Maia a invins-o in sferturi pe Camila Giorgi (Italia, 26 WTA si cap de serie 3), scor 6-3, 6-2. Halep, locul…

- Simona Halep, locul 20 mondial si favorita 2, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Birmingham. Halep a invins-o in sferturi pe sportiva din Marea Britanie Katie Boulter, locul 141 WTA, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si 14 minute In penultimul act, Halep o va intalni…

- Sorana Cirstea (32 de ani, locul 36 WTA) a invins-o pe Donna Vekic (25 de ani, 92 WTA), 5-7, 6-3, 6-4, și s-a calificat in semifinalele turneului WTA250 de la Birmingham. In semifinale, Sorana va infrunta caștigatoarea meciului Dayana Yastremska - Shuai Zhang, care va avea loc in aceasta dupa-amiaza.Sorana…