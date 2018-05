Stiri pe aceeasi tema

- Fosta amanta a cantarețului Kamara a facut dezvaluiri picante despre relația intima pe care a avut-o cu artistul. Madalina susține ca a avut parte de momente fierbinți alaturi de el, in dormitor.

- Fosta amanta a lui Kamara a dat detalii din dormitor. Madalina a spus tuturor cum este artistul la pat, iar el este mai hotarat ca niciodata sa o dea in judecata. “Eu am fost tot timpul discret. Tot timpul m-am ferit sa vorbesc despre mine. Chiar si prietenii s-au mirat ca am ajuns in situatia asta.…

- Madalina, fosta amanta a cantarețului Kamara, a fost pusa la zid de Mara Banica dupa ce a declarat ca atat ea, cat și prietena ei, au fost agresate de artist. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Mara Banica i-a luat apararea lui Kamara, despre care a spus […] The…

- Kamara este acuzat de Madalina, fosta lui amanta, ca a lovit-o și ca i-a spart buzat. Intre cei doi foști iubiți s-a iscat un scandal de proporții, dupa ce s-au intalnit la mare, unde cantarețul era cu fiul ei, iar bruneta cu o prietena. Ea a vrut sa se „cazeze” in apartamentul artistului, dar a […]…

- Kamara a fost implicat intr-un scandal de proporții, dupa ce soția lui, Oana, sotia i-a adus mai multe acuzații. Cearta a afectat-o și pe Madalina, iubita de doar cateva saptamani a artistului, cu care parea sa inceapa o frumoasa poveste de iubire. In cele din urma, Madalina a decis sa puna punct relației,…

- Au ieșit la iveala suferințe mai vechi, din trecutul Madalinei, amanta lui Kamara, in urma desparțirii de artist. Cantarețul a povestit drama prin care a trecut fosta lui iubita. Cei doi au fost șantajați de un barbat, iar femeia a suferit cumplit din aceasta cauza. Cu toate acestea, Kamara nu știa…