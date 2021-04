Stiri pe aceeasi tema

- Prin masurile dispuse, miniștri USR ai Transporturilor și Cercetarii, Catalin Drula și Ciprian Sergiu Teleman, dar și premierul Florin Cițu au demonstrat prin reorganizarea celor doua ministere ca au fost corigenți la matematica, mai exact la tabla imparțirii. Divizarea parțiala… offline la Transporturi…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Catalin Drula, și premierul Florin Cițu au anunțat ca vor lua masuri dure impotriva celor care au blocat vineri circulația metroului bucureștean, in special impotriva liderul sindical Ion Radoi. Dar cum orice minune ține trei zile, Cițu și Drula au fost…

- Sindicalistii amintesc ca Metrorex este subventionata de la bugetul de stat.„USLM a facut 21 de adrese catre Ministerul Transporturilor si trei pichete in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si in fata Guvernului, iar acestia au refuzat orice dialog", se mai arata in comunicat.Circulatia…

- „Onor conducearea metroului, domnul Ștefan Paraschiv, nu a vrut sa poarte o discuție cu cei care au oprit voluntar lucru. Aseara s-au strans la Piața Unirii, iar prin dispecereat l-au rugat sa vina, dar nu a vrut”, explica Florin Crișu gestul angajaților de la metrou.„In primul rand, cand vrei sa dai…

- Un membru al Sindicatul Liber de la Metrou, care a participat la greva de la metrou, acuza ca ministerul Transporturilor vrea sa le taie salariile, dar și pe conducerea Metrorex ca „nu discuta cu sindicatul decat prin comunicate de presa”. Zeci de angajați ai Metrorex au declanșat, vineri dimineața,…

- Sindicaliștii care au declanșat vineri dimineața protestul spontan de la metrou s-au manifestat zgomotos pe peronul stației Unirii 1, relateaza HotNews.ro. Potrivit sursei citate, un sindicalist canta la microfon, in aplauzele celor din jur, si acompaniat de acordurile muzicale dintr-o boxa portabila…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a transmis, printr-o postare pe Facebook, ca a dispus suplimentarea mijloacelor de transport la suprafața, astfel incat deplasarea bucureștenilor sa fie cat mai puțin afectata de greva de la metrou declanșata vineri, 26 martie, pe care o considera un „abuz”. ”In condițiile…

- Circulatia metrourilor a fost blocata vineri dimineata din cauza unui protest spontan al sindicalistilor. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, spune ca este o acțiune ilegala și o palma data de protestari intregii Romanii. Sindicaliștii au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare,…