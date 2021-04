Stiri pe aceeasi tema

- Compania Johnson&Johnson a anunțat, miercuri, ca a descoperit un lot dintr-o substanța care nu indeplinește standardele de calitate. Lotul cu probeleme nu a ajuns in etapele finale ale procedurii de...

- Comisia Euroepana si alianta americano-germana Pfizer-BioNTech au ajuns la un acord in vederea livrarii a zece milioane de doze de vaccin impotriva covid-19 in trimestrul doi, o initiativa care este necesar sa fie aprobata de catre statele membre UE, anunta CE intr-un comunicat. Citește și: Nicușor…

- O disputa a izbucnit între statele membre UE cu privire la modul de alocare a vaccinurilor anti-Covid-19, dupa ce grupul farmaceutic AstraZeneca a anuntat o noua diminuare a livrarilor de vaccinuri destinate Uniunii Europene, informeaza un articol publicat în Financial Times, preluat de…

- Furia creste la Paris si Bruxelles impotriva grupului britanico-suedez AstraZeneca, in contextul in care Cei 27 asteptau aproape 40 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 in acest trimestru, insa ar putea primi doar 30 de milioane de doze, dezvaluie postul francez de radio Europe1.

- ”Impactul financiar se va resimti pana la viitoarea generatie”, a avertizat joi presedintele Curatii de Conturi Kay Scheller, intr-un raport cu privire la acest plan titanic prezentat in Parlamentul german. Acest plan, adoptat de catre statele mebre ale Uniunii Europene (UE) in decembrie, mizeaza pe…

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat joi, 11 martie, alocarea a 60 milioane de lei pentru procurarea a 338.600 de doze de vaccin impotriva COVID-19. Banii vor fi luati din fondul de rezerva al Guvernului.

- Uniunea Africana a asigurat deocamdata pentru statele membre un numar de 270 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 de la producatorii acestora, pentru a suplimenta programul COVAX, a anuntat miercuri presedintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, citat de Reuters, potrivit AGERPRES. Citește…

- Uniunea Europeana (UE) a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achizitionarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin COVID-19, in plus fata de cele 300 de milioane deja cumparate, dubland astfel numarul de doze achizitionate de la acesti producatori, a anuntat vineri presedinta Comisiei…