„DEZ-ACUMIZARE” /// PSRM și PDM vor împărți opt comisii parlamentare Conducerea a opt din cele 11 comisii permanente din Parlament ar urma sa aparțina fracțiunilor PSRM și PDM. Asta prevede un proiect de hotarare, care a fost distribuit membrilor Biroului permanent al Legislativului. „Coaliția activeaza foarte repede. Pe alocuri, trece orice masura de bun simț”, a declarat președintele fracțiunii PPDA, Alexandru Slusari. Facând trimite la proiectul de hotarâre pe care l-a primit de la Secretariatul Parlamentului, Alexandru Slusari a declarat pentru AGORA ca urmatorii deputați ar urma sa preia conducerea comisiilor: Comisia juridica,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

