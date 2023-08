Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Gorea este un bibliotecar din raionul Singerei. De opt ani, barbatul sta la straja carților din biblioteca publica a satului Izarenii Vechi. Potrivit acestuia, totul a inceput din pasiunea pentru lectura. „De mic copil am fost un cititor pasionat, absorbeam carțile pot sa spun așa, se intimpla…

- In prima reactie dupa ce s-a clasat pe locul 6 in finala la 100 de metri liber, David Popovici le-a transmis adversarilor ca "de abia aștept sa merg la urmatorul concurs sa le demonstrez ca s-au bucurat prematur", informeaza Gazeta Sporturilor."Din fericire, tot ce nu mi-a ieșit poate fi antrenat și…

- Nationala de tineret a Romaniei a ratat calificarea in sferturile Campionatului European Under 21, dupa ce a fost invinsa de formatia Ucrainei cu scorul de 1-0, pe Stadionul Steaua din Capitala. In celalalt meci al grupei B, Spania a invins Croația cu scorul de 1-0. Romania a pierdut al doilea sau meci…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, cel care comentase cu indignare o imagine surprinsa inainte de Romania U21 - Spania U21 0-3, a primit o replica extrem de dura din partea medicului sportiv Adrian Motoaca, ex-Dinamo. Asta la scurt timp dupa ce MM luase in vizor vestimentația oamenilor din…

- In ultimul timp, se vorbeste tot mai mult despre importanta dezvoltarii personale, iar acest lucru nu poate fi decat imbucurator. Daca in trecut se punea accentul numai pe invataturile din scoala traditionala, in zilele noastre au inceput sa fie esentiale si alte aspecte, precum increderea si cunoasterea…

- Mijlocașul defensiv al celor de la FC Botoșani, Victor Dican (22 de ani), care face parte din lotul convocat de selecționerul Emil Sandoi pentru Campionatul European U21, a vorbit despre cum reușește sa iși imparta timpul intre viața de fotbalist și cea de student. ...