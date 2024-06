Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul rutier pentru tronsonul de drum expres dintre municipiile Bacau si Piatra Neamt, in lungime de 51 de kilometri, a primit Acordul de Mediu din partea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), prin intermediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM).

- Drumul expres Focșani-Braila va avea o lungime de 73,52 km, iar pe traseul sau vor fi construite 57 de poduri și pasaje, șase noduri rutiere și șase parcari, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Proiectul prevede plantarea a 155 de hectare d

- Vor avea salarii mai mari! Un proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii prevede majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari, in special cei care au protestat in ultima perioada. Potrivit proiectului, vor beneficia de cresteri salariale de 10% raportate…

- Angajatii Agentiei pentru Protectia Mediului – APM Dolj protesteaza „impotriva discriminarii salariale”, alaturi de alti colegi din tara. Salariatii din Dolj au anuntat ca protestul, inceput pe 16 mai, continua astazi, 21 mai, intre orele 10:00 – 12:00 si pana cel putin miercuri, iar pe 24 mai va avea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, si-a prezentat luni prioritatile pentru un al doilea mandat, printre care se numara inlocuirea a 280 de kilometri de retea de termoficare, achizitionarea a 250 de noi tramvaie si panouri digitale in 968 de statii STB. “Vom ajunge in 2028 ca jumatate din reteaua principala…

- Stabilirea activitaților din perioada „Saptamanii verzi” este o adevarata provocare pentru cei mai mulți dintre profesori și educatori, insa, nici pentru instituții nu este foarte ușor sa gaseasca modalitați atractive de educare a elevilor școlari și preșcolari. Așa a aparut, in cadrul Agenției Naționale…

- In perioada 29 – 31martie, polițiștii maramureșeni au fost angrenați in acțiuni punctuale, in special in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat. Acțiunile, desfașurate sub coordonarea Serviciului Rutier Maramureș, au vizat impunerea respectarii regimului legal de viteza, combaterea…

- Modernizarea infrastructurii rutiere, la Arieșeni. Mai multe drumuri din comuna vor fi asfaltate. Acord de mediu, solicitat la APM Modernizarea infrastructurii rutiere, la Arieșeni. Peste 3,7 km de drumuri de interes local din comuna Arieșeni, in lungime totala de peste 3,7 km, urmeaza sa fie modernizate…