- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a suspendat cu efect imediat Federatia de fotbal din India, din cauza interferentei in activitatile sale a unei terte parti, transmite DPA, potrivit Agerpres.Consiliul FIFA a ''decis in unanimitate'' suspendarea All India Football Federation (AIFF), care nu…

- Fabio Coentrao, fost component al echipei Real Madrid, a fost suspendat si amendat de Federatia de Fotbal din Portugalia (FPF), desi s-a retras de un an, relateaza Marca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Hege Riise, fosta campioana olimpica (2000), mondiala (1995) si europeana (1993), care a antrenat anul trecut selectionata de fotbal feminin a Angliei, va prelua functia de selectioner al echipei feminine a Norvegiei, a anuntat, miercuri, Federatia norvegiana de fotbal, citata de AFP, potrivit Agerpres.Riise,…

- Federatia engleza de fotbal (FA) ii va propune selectionerului Sarina Wiegman, care a condus nationala feminina a Angliei la titlul european, o prelungire a contractului care va expira in 2025, noteaza Reuters, potrivit Agerpres.Anglia a invins Germania, in finala disputata duminica pe Wembley, cu scorul…

- Klara Buhl, extrema nationalei de fotbal feminin a Germaniei, a fost testata pozitiv la Covid-19 si nu va putea juca in meciul de miercuri cu Franta din semifinalele Campionatului European - EURO 2022, a anuntat marti Federatia germana de fotbal (DFB). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Invitat la GSP Live, Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de parere ca echipele romanești aflate in preliminariile Conference League nu ar trrebui sa aiba nicio problema sa se califice mai departe. Saburtalo - FCSB, CFR Cluj - Inter Club d'Escaldes, Vllaznia…