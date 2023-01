Stiri pe aceeasi tema

- In punctul de trecere a frontierei Leușeni a fost depistat un șofer din Ucraina care și-a cumparat un permis de conducere fals. Astfel, in dupa-amiaza zilei de luni, 9 ianuarie, pe sensul de ieșire din Republica Moldova s-a prezentat un barbat in varsta de 28 de ani, in calitate de șofer pe ruta „Moldova…

- Ce studii are Lidia Buble. Artista este anchetata de procurorii DIICOT. Lidia Buble are probleme cu legea. Artista a fost condamnata pentru dare de mita, dupa ce a incercat sa mituiasca un polițist pentru a nu fi testata cu aparatul etilotest. Ce studii are Lidia Buble. Artista este anchetata de procurorii…

- Ne scuzați ca am intarziat ceva cu textul asta, dar ni s-a tot umplut de voma tastatura de fiecare data cand am incercat sa scriem de ultima ședința de Consiliu Local, in care a fost ceva concurs intre consilierii locali de pupat aura celui mai mare doctor, teolog, profesor, manager, academician, scriitor…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” continua seria festivalurilor la care este invitat. De data aceasta invitația vine din partea Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad și este pentru Festivalul Internațional de Arta Animației „EuroMarionete”, festival aflat in acest an la cea de-a XXI-a ediție. …

- De cand cu avalanșa de scumpiri, mulți romani se orienteaza spre viața simpla, in case mici, cat mai economice cu putința. Un astfel de exemplu vine din Bihor. Oana și Bogdan au dat viața de la oraș pe cea din varf de deal. Și-au construit o locuința din panouri sandwich, pe care au avut grija sa o…

- Netflix a clarificat o situatie controversata: serialul „The Crown” este o dramatizare fictiva, adaugand o fraza clarificatoare in acest sens in trailerul de pe YouTube al sezonului 5 din aceasta productie TV, care va avea premiera pe 9 noiembrie. Platforma precizeaza urmatoarele aspecte: „Inspirata…

- Odata cu accesul la informație pe internet, lumea a inceput sa caute detalii despre cum sa mananci sanatos și ce alimente iți pot prelungi viața. Medicii nutriționiști au alcatuit o lista cu acele sortimente bogate in vitamine și minerale, pe care este bine sa le consumi. Iata ce sa incluzi in meniul…