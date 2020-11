Devine masca obligatorie în spațiile deschise în toate județele?Ce spune premierul Premierul Ludovic Orban a anunțat, luni seara, ca masca va deveni obligatorie in spațiile deschise in toate județele care au rata de infectare mai mare de 1,5 la mia de locuiori. O astfel de decizie ar urma sa fie luata in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Joi, decizia ar urma sa fie transpusa in Hotarare de Guvern. Tot in ședința CNSU de la ora 19.00 urmeaza sa fie actualizata și lista cu țarile din care daca revi in Romania vei fi obligat sa stai in carantina. „Va fi o propunere a CNSU, care trebuie transpusa in Hotarare de Guvern și cel mai probabil va fi adoptata joi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

