Devenim tot mai friguroși odată cu vârsta? Ce spun studiile despre sistemul imunitar De ce devenim tot mai friguroși odata cu varsta? Cercetatorii ar putea avea in sfarșit un raspuns in urma unui studiu care a ajuns și la o concluzie surprinzatoare, relateaza SciTechDaily. Evoluția umana ne-a oferit un nivel de protecție fața de amenințarea existențiala a temperaturilor reci prin capacitatea de a produce caldura din grasimea depozitata de organism. Insa odata cu inaintarea in varsta oamenii devin mai sensibili fața de temperaturile scazute, precum și fața de inflamații sau alte probleme ale metabolismului care pot duce la o serie de boli cronice. Cercetatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ce devenim tot mai friguroși odata cu vârsta? Cercetatorii ar putea avea în sfârșit un raspuns în urma unui studiu care a dus și la o concluzie surprinzatoare, relateaza SciTechDaily.Evoluția umana ne-a oferit un nivel de protecție fața de amenințarea existențiala…

- Pfizer a solicitat autoritaților de reglementare din Statele Unite ale Americii sa aprobe vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 și 11 ani. Compania farmaceutica a depus in luna septembrie la FDA rezultatul unor teste clinice ale vaccinului Pfizer/BioNTech asupra copiilor din aceasta categorie.…

- Directorul general al companiei BioNTech, cea care a dezvoltat primul vaccin anti-COVID, a declarat ca in 2022 s-ar putea fabrica un alt ser. „Virusul nu va disparea si se va adapta”, a argumentat Ugur Sahin pentru Financial Times, potrivit Agerpres . CEO-ul firmei germane de biotehnologie BioNTech…

- Saloanele de coafura din Marea Britanie au raportat tot mai multe cazuri de alergii la vopseaua de par, in cazul unor femei care au fost bolnave de COVID-19. Specialiștii analizeaza acum daca infecția cu noul coronavirus poate reprograma sistemul imunitar, așa cum fac și alte boli. “Reacția a fost atat…

- In ciuda credintei generale ca metabolismul incetineste pe masura ce inaintam in varsta, se pare ca acest lucru nu se intampla prea devreme. Un studiu recent arata ca, de fapt, metabolismul nostru isi mentine echilibrul pana in jurul varstei de 60 de ani. Nu exista dovezi ca metabolismul se schimba…

- Cercetatorii au masurat cu precizie metabolismul de-a lungul vieții, de la naștere la batrânețe, iar rezultatele s-ar putea sa te surprinda, scrie Phys.org.Majoritatea dintre noi ne amintim de o perioada în care puteam mânca orice fara sa ne îngrașam însa un nou…

- Specialiștii recomanda vaccinarea copiilor impotriva COVID-19 Specialiștii recomanda vaccinarea copiilor împotriva COVID-19, întrucât și aceștia prezinta risc potențial de infecție. La noi în țara, vaccinarea copiilor, cu vârste cuprinse între…

- Tocmai a absolvit „summa cum laude” intr-un singur an Fizica la Universitatea din Anvers, unde va continua studiile pentru a obtine un master si doctoratul, dar colaborand si cu universitati din Israel si SUA.„Nu conteaza titlurile, ci cunostintele capatate la aceste materii. A fost o experienta interesanta.…