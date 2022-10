Devenii pot depune cereri pentru AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE – de luni, 17 octombrie 2022 Persoanele din municipiul Deva indreptațite sa primeasca ajutorul pentru incalzirea locuinței pot solicita acordarea acestuia incepand de luni, 17 OCTOMBRIE 2022. CERERILE și declarațiile pe proprie raspundere, insoțite de actele doveditoare se DEPUN in incinta PIEȚEI AGROALIMENTARE, etaj 1, birourile E23 și E24, dupa urmatorul PROGRAM: –luni – joi: intre orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00 –vineri: intre orele 8:00-11:00 Cladirea este prevazuta cu ascensor, care deservește atat parcarea subterana, cat și parterul și etajul 1. FORMULARELE-TIP pentru… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

