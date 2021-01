Stiri pe aceeasi tema

- Topul Netflix pare sa fie dominat saptamana asta de filmele și serialele de acțiune. Astfel, pe locul 1 in aceasta saptamana se regasește serialul „ALPIN”, urmat de serialul „Bridgerton” și de noile episoade din „Vikings”. De asemenea, in top se mai regasesc „Grinch”, „Vanatorul de recompense” sau „Brooklyn…

- Inapoi la școala! Asta vor mai mult de jumatate dintre elevi. Potrivit unui studiu facut de Salvați copiii Romania, 56,8% dintre elevi iși doresc redeschiderea scolilor. Profesorii vor fi ei sa-și vada elevii fața in fața cat mai curand. Peste 73% dintre cei care au participat la studiu sunt pentru…

- The Queen’s Gambit („Gambitul damei”) este serialul cu care Netflix a dat lovitura in finalul lui 2020. In acest context, Gazeta Sporturilor publica o serie de 10 articole despre șah, sub semnatura scriitorului Vasile Ernu, care spune cateva dintre poveștile frumoase ale șahului și legaturile acestora…

- „The Queen’s Gambit„ de pe Netflix devine cea mai urmarita mini-serie produsa vreodata de platforma de streaming. Aceasta a primit recenzii foarte bune, avand pe Rotten Tomatoes un punctaj de 100%. De asemenea, și descarcarile de jocuri online de șah au crescut simțitor, iar profesioniștii spun ca jocul…

- Serialul „Bani negri (pentru zile albe)”, produs de HBO Europe in Romania, s-a lansat pe 22 noiembrie pe HBO GO in toate teritoriile HBO din Europa. Cele șase episoade spun povestea lui Doru și Ionel, doi tehnicieni de semafor care glumesc intr-un bar pe seama ideii de a manipula traficul pentru a jefui…

- N-ai mai vazut de mult un serial bun și simți ca ai nevoie de ceva care chiar sa te țina in priza pentru urmatoarele doua zile? Ei bine, avem noi o idee care s-ar putea sa iți placa tare. Este vorba de noul serial „The Queen’s Gambit„, care a fost lansat pe Netflix la sfarșitul... View Article

- Liviu Teodorescu este, fara indoiala, unul din cei mai romantici artiști din Romania. Acesta a cerut-o in casatorie pe iubita sa printr-o piesa pe care i-a dedicat-o. „Azi e ziua ei. La Mulți Aaaani ❤️Am adus-o acasă, unde o aștepta toată lumea la un party surpriză. Apoi, le-am spus tuturor că…

- Știm cu toții ca in weekend vrem sa ne relaxam și poate sa ne uitam la un film bun sau un serial nou, așa ca noi va prezentam cum arata TOP10 pentru Romania in materie de filme și seriale pe Netflix. Topul este condus de „Rebecca”, urmat de peliculele „ANNA” și „Sange Albastru”. Emily in Paris, serialul…