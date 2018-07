Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Belgiei s a calificat cu emotii in sferturi la Campionatul Mondial din Rusia, trecand in aceasta seara cu 3 2 in optimi de Japonia, care a condus cu 2 0 in minutul 69 Belgienii au inscris golul victoriei, evitand astfel prelungirile, in minutele aditionale.Au marcat Vertonghen…

- Incepand de sambata, 30 iunie, debuteaza optimile de finala de la Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia. Primul meci va fi cel dintre Franta si Argentina, doua dintre favoritele la trofeu. Vezi mai jos programul: Franta – Argentina (sambata, ora 17:00) Uruguay – Portugalia (sambata, ora 21:00)…

- Golul lui Januzaj (51') a adus Belgiei locul intai in grupa G, dupa victoria (scor 1-0) obținuta in fața Angliei. In celalalt meci al serii, Tunisia a trecut de Panama cu 2-1. Intra in material pentru a vedea programul complet al optimilor de la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia.

- Partida dintre Anglia și Belgia din grupa G de la Campionatul Mondial e așteptata cu sufletul la gura de fanii celor doua naționale. Theodor Jumatate, jurnalist cu 23 de ani de experiența in presa de sport și șef al departamentului Fotbal Internațional la Gazeta Sporturilor, transmite zilnic pentru…

- Tragedie in urma unui meci de la Campionatul Mondial 2018. Un suporter de origine romana s-a sinucis dupa infrangerea Argentinei cu Croația, de joi, in grupa D a Mondialului din Rusia. Cadavrul acestuia a fost descoperit plutind pe raul Meenachil, din India. Tanarul a disparut de acasa imediat dupa…

- Kazan gazduiește azi al doilea meci de la Campionatul Mondial, dupa Franța - Australia, iar centrul orașului a fost din nou insuflețit de miile de iranieini și spanioli care așteapta cu sufletul la gura duelul din aceasta seara. ...

- Ziua a cincea de la Campionatul Mondial le aduce in scena pe reprezentativele Belgiei și Angliei. Ambele formații intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu dreptul turneul final din Rusia. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00.

- Irina Begu a fost eliminata astazi, in turul secund al turneului de la Madrid, dotat cu premii de aproape 7 milioane de euro, de Maria Șarapova, cu 5-7, 1-6. Reamintim ca jucatoarea din Rusia trecuse ieri, in prima runda, de Mihaela Buzarnescu, tot in doua acte. Maine, dupa ora 13, in aceeași faza,…