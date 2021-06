Orban a promis miercuri o rambursare importanta a impozitelor platite de catre familii cu copii – in valoare de peste 550 de miliarde de florinti (1,59 miliarde de euro) – la inceputul anului viitor, in ipoteza in care cresterea economica atinge in 2021 5,5%. Prins din urma, in sondaje, de catre o uniune formata de catre formatiuni din opozitie impotriva Partidului sau Fidesz, Viktor Orban mizeaza de-acum pe o redresare economica rapida pentru a fi reales in 2022. Liderul suveranist – care a promis in ianuarie o scutire de la impozite a persoanelor in varsta de pana la 25 de ani incepand de anul…