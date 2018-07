Stiri pe aceeasi tema

- Un minor in varsta de 10 ani, lasat nesupravegheat a traversat strada Ion Creanga din municipiul Hunedoara, pe bicicleta prin loc nepermis și fara sa se asigure fiind surprins si accidentat de catre un autoturism condus de o femeie de 50 de ani din municipiul Hunedoara. Accidentul a avut loc luni,…

- Un grav accident de circulație, soldat cu un mort și șase raniți, a avut loc în aceasta dupa-amiaza, pe Drumul Județean (DJ 687), cel care face legatura între municipiile Deva și Hunedoara.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, la kilometrul 301, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion, un autovehicul cu platforma si doua autoturisme. Cauza…

- Aseara, un copil de 3 ani, din Volovaț, a ajuns la spital, in urma unui accident rutier. Minorul a fost lovit de mașina unui consatean, in momentul in care s-a angajat in traversarea unui drum in fuga, prin spatele unui autoturism oprit. Șoferul are 23 de ani și nu consumase alcool inainte de a se […]

- Azi noapte in jurul orei 02:15, o tanara in varsta de 28 de ani, din judetul Brasov, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, pe raza comunei Vețel, din direcția Deva spre Ilia, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara condusa regulamentar de un tanar in varsta…

- O femeie in varsta de 37 de ani din Alba Iulia a fost implicata intr-un accident rutier la Deva. Aflat la volanul unui autoturism, nu a dat prioritate unui copil de 12 ani care circula pe bicicleta. Minorul a fost ranit usor. Potrivit IPJ Hunedoara, luni, 11 iunie, in jurul orei 18.10, o femeie in […]

- La data de 11.06.2018, in jurul orei 18:10, o femeie in varsta de 37 de ani, din municipiul Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Grigorescu, din municipiul Deva, din direcția strada Haraului spre strada Griviței, nu a acordat prioritate de trecere unui minor in varsta de…

- Un motociclist de 30 de ani, din Deva, nu a adaptat viteza pe Calea Zarandului din oraș și a intrat in coliziune cu partea din spate a unui automobil care circula in fața sa. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a motociclistului. La fața locului a sosit un echipaj de la SAJ Hunedoara…