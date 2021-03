Stiri pe aceeasi tema

- Situatie greu de gestionat la Deva! Termocentrala Mintia se opreste din nou, dupa ce stocul de carbune a fost epuizat. Mii de apartamente din Deva, scoli si institutii publice vor ramane fara incalzire si apa calda din aceasta seara.

- Cele peste 4.000 de apartamente si institutii publice din municipiul Deva, județul Hunedoara, vor beneficia de agent termic la parametri normali in cursul serii de joi, 25 februarie, dupa ce Termocentrala Mintia a inceput sa functioneze cu carbunele adus din Valea Jiului, informeaza Agerpres . „Agentul…

- Aproape toate scolile din municipiul Deva, județul Hunedoara, vor trece, de luni, 21 februarie, la varianta cursurilor online din cauza ca nu mai pot asigura caldura in salile de clasa, dupa ce Termocentrala Mintia s-a oprit vineri pentru ca nu mai are carbune, informeaza Agerpres.Potrivit inspectorului…

- Aproape toate scolile din municipiul Deva vor trece, de luni, la cursuri online. Nu se mai poate asigura caldura in salile de clasa, dupa ce Termocentrala Mintia s-a oprit vineri din lipsa de carbune.

- Aproape toate scolile din municipiul Deva vor trece, de luni, la varianta cursurilor online din cauza ca nu mai pot asigura caldura in salile de clasa, dupa ce Termocentrala Mintia s-a oprit vineri pentru ca nu ...

- Termocentrala Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) a fost oprita in cursul noptii de joi spre vineri din cauza ca nu mai are carbune, ceea ce inseamna ca in jur de 4.500 de apartamente ale locuitorilor din Deva si institutii publice din oras nu mai primesc agent termic. "Complexul…

- Termocentrala Mintia a fost oprita din lipsa de carbune. Locuitorii din Deva vor ramane fara caldura in aceasta seara Liderul Sindicatului ”Solidaritatea” din Hunedoara, Cristian Istoc, a anuntat ca Termocentrala Mintia a fost oprita in noaptea de luni spre marti, din lipsa de carbune. Locuitorii…

- Cursurile vor fi reluate de luni in format fizic, odata cu inceperea semestrului al doilea, in majoritatea gradinitelor, scolilor si liceelor din tara, in conditiile in care 2.181 de localitati sunt in scenariul verde, 903 in scenariul galben si numai in 149 in scenariul rosu, conform ultimei centralizari…