Deva: Prins la volan băut și fără permis In data de 01.07.2020, ora 01:45, un barbat in varsta de 39 ani, din comuna Carjți, a condus un autoturism, pe bulevardul Decebal, din municipiul Deva, din direcția bulevardul Iuliu Maniu, deplasandu-se sinuos catre Bulevardul 22 Decembrie. Politistii au procedat la oprirea autoturismului si au constatat faptul ca, conducatorul auto nu poseda permis de conducere, acesta figurand cu dreptul de a conduce anulat. Deoarece conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,22 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Bucerdea Granoasa s-a ales cu dosar penal pentru infracțiuni rutiere, in perioada in care ar fi trebuit sa fie in izolare la domiciliu. Polițiștii l-au amendat și pe fiul sau, cu care era in mașina. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 23.50, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au…

- Polițiștii clujeni au depistat, sambata dimineața, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 7 iunie a.c., in jurul orei 09.20, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un conducator auto, in timp ce se afla sub influența…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Sectia 2 Poliție Rurala Apahida au depistat la data de 23 mai, jurul orei 19.30, un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Jucu, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ161G, pe raza comunei Palatca, deși se afla sub influența bauturilor…

- Un barbat din Livezile s-a ales cu dosar penal, dupa ce, miercuri noaptea, a fost depistat in trafic de catre polițiști, beat crița la volan. Valoarea indicata de etilotest i-a surpins chiar și pe oamenii legii. Miercuri noaptea, in jurul orei 23.30, pe DN 17, in localitatea Unirea, polițiștii Biroului…

- INCONSTIENTI Doar o minune a facut ca sa nu se produca o tragedie, in satul Ciortolom, comuna Tutova! Politistii au retinut pe 8 mai, doi barbati in varsta de 28 si, respectiv, 34 de ani, din comuna Tutova, cercetati acum sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis…

- Un barbat din Bistrița a fost prins la volan fara permis prin Cluj-Napoca. Polițiștii din Gherla au intampinat și ei o situație asemanatoare. Articolul Bistrițean prins fara permis la volan pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca apare prima data in Someșeanul.ro .

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida au depistat marți, 14 aprilie, in jurul orei 11.45, un barbat in varsta de 31 de ani, din comuna Mociu, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe drumul comunal DS 789 de pe raza localitații Mociu, din județul Cluj, deși nu deținea permis de conducere.…

- In timp ce actionau pe raza orasului Seini, politistii au oprit pentru verificari un autoturism condus pe strada Aurel Vlaicu. La volan a fost identificat un tanar de 14 ani, din oras, care nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. In cauza politistii au intocmit dosar penal…