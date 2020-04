Deva: Noi măsuri pentru persoanele defavorizate Autoritațile locale din municipiul Deva sunt preocupate de soarta persoanelor aflate in necaz. Persoanele care se afla la adapostul de The post Deva: Noi masuri pentru persoanele defavorizate appeared first on Stiri din judetul Hunedoara . Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale de la Deva acorda o atenție sporita și persoanelor aflate in nevoie. Pe raza localitații funcționeaza un adapost The post Deva: Servicii de mentenanța la adapostul de noapte appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Polițiștii rutieri au identificat joi dimineața, un tanar care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere. ”La data The post Un șofer din Deva a riscat și s-a ales cu dosar penal appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- In urma unei acțiuni, polițiștii deveni au depistat in oraș un barbat ce era condamnat la inchisoare pentru trafic de The post Condamnat pentru trafic de droguri periculoase, prins la Deva appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Preturile la energie electrica, termica, gaze naturale, apa, carburanti, nu mai pot fi majorate mai mult de pretul practicat astazi, The post Ordonanța militara nr.4 | Noi masuri in contextul pandemiei de coronavirus appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Primaria Deva a deschis un cont de solidaritate la Trezoreria Deva. Cetatenii si firmele care doresc sa sprijine financiar persoanele The post Devenii doneaza pentru persoanele vulnerabile! appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Autoritațile locale cauta sa se conformeze ordonanței militare in vigoare in ceea ce privește distanțarea sociala. Daca la Lupeni, consilierii The post Ședința CL Brad, in aer liber appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca se lucreaza, impreuna cu STS, la o aplicatie care sa permita monitorizarea persoanelor aflate The post Persoanele aflate in izolare la domiciliu si in carantina ar putea fi monitorizate electronic appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Autoritatile anunta ca au fost inregistrate inca trei decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, fiind vorba despre pacienti The post Alte trei decese ale unor persoane infectate cu coronavirus, in Romania appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .