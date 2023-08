Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de concerte programate și alte zeci de evenimente conexe (conferințe, lansari de carte și expoziții), 3.500 de artiști invitați, 90 de concerte susținute doar in București, peste 150 de solisti, peste 60 de dirijori si orchestre din 16 tari - in

- Ultimul mare festival muzical al acestei veri incepe astazi, 25 august, pe platoul Faget de langa Mioveni. Sunteți așteptați cu jocuri și multa muzica la Analogue! Artiști romani și internaționali vor urca pe scena principala, printre care B.U.G. Mafia (cu un concert extraordinar, ce marcheaza 30 de…

- Incepind cu luna noiembrie 2022 și pina in prezent, 1773 de tineri din Republica Moldova au beneficiat de vouchere culturale, in valoare de 1000 de lei. In total, pentru procurarea serviciilor culturale, s-a cheltuit peste 1 milion de lei – marea parte a sumei a fost investita in procurarea carților,…

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina. Concerte folclorice, evenimente culturale și foc de artificii. PROGRAM COMPLET Sambata incepe Targul de Fete de pe Muntele Gaina. Un eveniment cu spectacole folclorice extraordinare, targul meșterilor tradiționali, filme documentare, concerte cu Spitalul de Urgența,…

- Elevii vor primi, incepand din 2024, vouchere culturale pentru a merge la concerte, muzee sau in excursii. Ce valoare vor avea Elevii vor primi, incepand cu anul școlar 2024-2025, vouchere culturale in valoare de 250 de lei. Potrivit Legii invațamantului preuniversitar, banii vor putea fi folosiți de…

- Ministerul Culturii a facut un apel catre tineri ca in perioada de vara sa beneficieze de voucherul cultural. Potrivit instituției, lunile care urmeaza abunda de evenimente culturale, concerte in aer liber, festivaluri și alte produse culturale autohtone care iși așteapta spectatorii insetați de arta.…

- Traditiile si valorile culturale suedeze vor fi sarbatorite, sambata si duminica, la Roaba de Cultura din Parcul Regele Mihai I, in cadrul evenimentului Midsommar, informeaza Agerpres.Pe agenda Midsommar sunt programate dansuri, muzica traditionala, jocuri distractive si educationale, mai ales pentru…