Deva: Accident în lanț, cu două autoturisme și un autobuz Un șofer de 37 de ani a pierdut direcția de mers, in timp ce se deplasa pe Calea Zarandului din Deva intrand intr-un copac. In urma impactului mașina a ricoșat intr-un alt participant la trafic, un barbat de 47 de ani, care l-a randul lui a fost proiectat intr-un autobuz, condus de un șofer de 43 de ani, ce circula in aceeași direcție de mers. In urma evenimentului, șoferul de 47 de ani, din Ilia a fost transportat la spital. „La data de 17 mai 2023, ora 11:12, un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Deva, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Zarandului din municipiul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

