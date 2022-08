Serbia a devenit un refugiu pentru zeci de mii de ruși dupa ce Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, potrivit Deutsche Welle. Intre 30.000 și 50.000 de ruși s-ar fi mutat in Serbia de la sfarșitul lui februarie. Nu exista insa cifre oficiale, este o estimare in funcție de cate conturi și-au deschis la bancile sarbe.